Проезд для пенсионеров станет платный

В Виннице чиновники предлагают ограничить количество бесплатных поездок в общественном транспорте пенсионерам и другим льготным категориям. Изменения планируют с 2020 года.

— Такое решение должны принять депутаты на сессии. Если в бюджете найдутся деньги для компенсации стоимости проезда для всех, то никто никого не будет ограничивать, — говорит директор Виницакартсервис 36-летняя Екатерина Бабина. — Сейчас у них бесплатный проезд. Для приезжих пенсионеров и других льготников проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах в Виннице станет платный.

Компенсировать их поездки должны их же местные советы.

— Есть предложение заключить соглашение между Винницкой транспортной компанией, Винницакартсервис и той громадой, откуда человек. Например, в Винницу приехал житель города Калиновки. Ему выдадим карточку и будем вести учет его поездок. Городской совет Калиновки будет компенсировать его проезд напрямую винницкой транспортной компании. Есть громады, которые решили компенсировать своим пенсионерам 30 поездок, — говорит Бабина.

В конце октября в Виннице вводят электронный билет. Горожане оформляют персонифицированные карты. Благодаря им можно будет вести учет льготников.

Во всем транспорте на входных дверях установили валидаторы для расчета за проезд. Можно оплатить муниципальной картой винничанина, банковской картой с чипом, смартфоном, мобильными приложениями на нем. Электронный билет тестируют в трамваях.