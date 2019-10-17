Привезут мощи Иоанна Павла II

27 октября в город Винники Львовской области привезут часть мощей Папы Римского Иоанна Павла II. Будут хранить в храме Санктуарии Матери Божьей Винниковской Римско-католической церкви.

В этот день освятят памятник и площадь, открытые в честь Иоанна Павла II.

- Идея поставить памятник этому Папе появилась давно. Нас поддержал городской совет, - говорит настоятель костела отец Леонтий, 42 года. - Статуя не будет бояться перепада температур или ветра. О передаче мощей - обратился к архиепископу львовской РКЦ Мечиславу Мокшицкому. Он был секретарем Папы в Ватикане и находился с ним до последней минуты. Согласился передать реликвии.

Папа Римский Иоанн Павел II умер 2 апреля 2005-го на 85-м году. В последний путь его провожали четыре миллиона верующих. Понтифика канонизировали через девять лет после смерти.