Привезут 150 доз сыворотки от дифтерии

150 доз сыворотки от дифтерии передадут Украине в качестве гуманитарной помощи международные организации. На прошлой неделе она закончилась в Киеве.

С начала года дифтерией заболел 21 человек. В 2018 году недуг диагностировали у 10 человек.

- Мы еще не говорим о серьезной эпидемии. Ситуация с дифтерией под контролем, - говорит Зоряна Скалецкая, 39 лет, министр здравоохранения. - В прошлом году использовали 141 дозу сыворотки. Еще несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины. В этом году имеем 200 флаконов. 150 нам передадут международные организации. Дополнительно 100 предоставят посольства, если будет необходимость. Всего можем рассчитывать на 450 флаконов.

Защититься от дифтерии можно только прививкой. Во всех областях есть достаточное количество вакцин. Чтобы их получить, следует обратиться к семейному врачу.

- Вопрос иммунизации - это вопрос национальной безопасности, - говорит 36-летняя Ольга Стефанишина из Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. - Люди не должны умирать от тех заболеваний, от которых можно защититься прививкой. Зато от дифтерии сегодня до сих пор не вакцинированы 40 процентов детей и почти половина взрослых.