Приватбанк хотят продать

Государственный Приватбанк планируют выставить на продажу, заявили в Нацбанке. Убеждены, что финучреждение заинтересует международных инвесторов. Сейчас идет около 100 судебных процессов с бывшими владельцами банка. В НБУ планируют завершить их до конца года.

- Худшее время для приватизации и продажи. Есть две причины. Первая - война. Вторая - экономический кризис. Стоимость любых активов будет минимальной, - говорит экономист Андрей Новак, 48 лет. - Продавать что-то, когда стоимость минимальная - значит работать в интересах отдельных бизнесменов, которые хотят приобрести по низким ценам государственную собственность. Непонятна экономическая политика правительства, Нацбанка. После национализации Приватбанка совокупно четыре государственных финучреждения занимают практически 50 процентов украинского банковского рынка. Это можно было бы использовать для введения накопительной пенсионной системы, обязательного медицинского страхования на базе государственных банков.

- В глобальном масштабе - момент продажи неудачный. Коронакризис не позволяет определить адекватную стоимость активов, - говорит экономист Ярослав Жалило, 49 лет. - Однако, если речь о привлечении эффективного собственника, а не о получении максимальной прибыли - можно закрыть глаза на цену. Это системный банк. Нужно тщательно подходить к оценке покупателя.