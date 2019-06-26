Президент купил квартиру семье погибшего шахтера

Президент Владимир Зеленский приобрел двухкомнатную квартиру семье погибшего горняка 47-летнего Михаила Павлика.

Он погиб в ночь на 29 мая во время обвала породы на шахте "Лесная" в селе Селец Сокальского района на Львовщине. У Павлика остались жена и трое детей.

Во время аварии не стало еще одного шахтера 22-летнего Михаила Турко.

Шахту посетил президент. Имел словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой", который связывают с предыдущим главой государства Петром Порошенко. Зеленский предложил скинуться и купить семье погибшего горняка квартиру.

3 июня "Прямой" сообщил, что приобрел трехкомнатную на 72 кв. м в городе Червоноград. Там семья 15 лет жила в общежитии.

Зеленский две недели назад купил этой семье жилье площадью свыше 90 "квадратов" на пятом этаже нового дома. Новоселье планируют на День Независимости, когда там завершат ремонт.