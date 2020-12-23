Препарат купит треть украинцев

- Готовность украинцев вакцинироваться от коронавируса проверяли в августе. С тех пор до декабря заболеваемость выросла в десять раз. А количество желающих сделать прививку осталась неизменным, по результатам исследований коллег, - говорит гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, 73 года.

55% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатная, 40% - не пойдут на это, по исследованиям группы "Рейтинг". Его опубликовали в начале декабря. Если вакцина будет платная, ее купят 35%. А 57% - откажутся.

- Это связано с низким доверием граждан к власти, - добавляет Паниотто. - Международные исследования показали, что в странах, где высокий уровень доверия - борьба с эпидемией успешнее.