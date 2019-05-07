Представят проект об украинских узниках ГУЛАГа

В день окончания Второй мировой войны в Европе, 8 мая, представят проект "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли советские концлагеря". Это произойдет в 14:00 на ул. Крещатик, возле Главпочтамта.

Проект сделали Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" и Отраслевой государственный архив СБУ.

- Украинцы составляли более половины заключенных ГУЛАГа в 1953 году. Это были представители всей нации: крестьяне, политики, духовенство, культурная элита, - говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, 41 год. - Однако коммунистический режим не достиг своей цели - уничтожить их. Украинские заключенные были среди тех самых активных, кто разрушил империю ГУЛАГа и все коммунистическое государство. Многолетний узник Левко Лукьяненко написал Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, который стал приговором Советскому Союзу.

Коммунистическая власть начала создавать концентрационные лагеря в Европе в 1918-1921 годах. Среди первых заключенных были украинцы - воины армии Украинской Народной Республики. Последний украинец-политзаключенный вышел на свободу в 1990-м.

Систему советских концлагерей свернули после трех восстаний - Норильского, Кенгирского и Воркутинского.