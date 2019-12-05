Православная церковь может изменить дату Рождества

Православная церковь Украины может начать праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Об этом говорит предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, 40 лет:

- Церковь не против календарной реформы, если ее поддержит большинство верующих и соборный орган. Изменения нужно внедрять мудро и постепенно.

Переход на единую дату празднования Рождества может объединить общество, говорят религиоведы.

- Сначала нужно запустить образовательные движения, чтобы верующие не воспринимали новую дату как отступление от православной веры. А дальше будет видно, пойдет ли эта новая традиция, - рассказывает религиовед Татьяна Деркач, 46 лет. - Можно провести параллели с языком богослужений. Украинцы веками воспитывались на церковно-славянском и до недавнего времени негативно относились к украинизации литургии. Сейчас же это не проблема.

На сегодня украинцы не поддержат переноса даты празднования Рождества, добавляет Татьяна Деркач:

- Традиции будут меняться трудно, потому что в вопросах веры наше общество достаточно консервативно. Нужно несколько десятилетий. И это при условии, если сейчас начнем общественную дискуссию на эту тему.

Рождество 7 января православные церкви Украины празднуют, потому что в своем летоисчислении используют юлианский календарь, введенный в 45 году до нашей эры. Также в это число праздник отмечают православные церкви России, Польши, Иерусалима, Сербии, Грузии. Остальные христиане мира празднуют 25 декабря по более точному григорианскому календарю 1582 года или новоюлианскому, на который перешла часть православных церквей в 1923-м.