Появятся новые дорожные знаки

С января в Украине ввели новые дорожные знаки, таблички и номера для электромобилей. Знаки будут указывать на место для подзарядки электромобилей, парковку и сервисные центры для них.

Изображение зеленой бензоколонки со шнуром и вилкой будет обозначать зарядную станцию. Зеленый молоток — наличие станции техобслуживания электрокаров.

На табличках для дополнения имеющихся дорожных знаков будут изображения черного хэтчбека со шнуром и штепселем.

Такие знаки напечатают в новом издании Правил дорожного движения.

- Должны облегчить жизнь электромобилистам,- говорит 36-летний Александр Кравцов, владелец компании "Электрокарс", которая продает, обслуживает и заряжает электромобили. — Нередко вблизи торговых центров водители машин с двигателями внутреннего сгорания игнорируют зеленую разметку возле зарядных станций. Блокируют подъезд к ним электромобилей. За это не было ответственности. По новому закону, придется заплатить штраф от 340 до 510 гривен.

Специальные номера будут выдавать для экологически чистых машин, зарегистрированных в сервисных центрах МВД с 2020-го. Владельцам электрокаров, зарегистрированных ранее, не нужно их менять.

— Номера будут нынешнего образца, но с зелеными символами — буквами и цифрами. Это позволит пешеходам, полицейским и водителям отличать машины на электротяге, - говорит Кравцов. — Однако такие еще не выдают. Не выпустили, потому что Кабмин не дал соответствующий приказ и не утвердил стандарты для них.