Появился новый вид коммунальных услуг

Жители Черкасс получили новые счета за вывоз мусора. Теперь должны дополнительно платить за отходы, которые не поместились в контейнер.

— Я была шокирована. Появился новый пункт за вывоз негабаритного мусора, — говорит черкасщанка 35-летняя Екатерина Гайдай. — Раньше ежемесячный тариф за мусор составлял 18,5 гривен на человека. Летом подняли до 24 гривен. Теперь прибавили еще 13,2 гривны. За услуги мы платим компании " Нова якість "Благоустрій". Качество обслуживания не улучшилось. Как был один дворник, так и остался. Живем здесь пять лет. Ни разу не выносила негабаритный мусор. Не понимаю, за что должна платить.

Тендер на вывоз негабаритного мусора получило предприятие "Сантехбудконструкція" бизнесмена 38-летнего Андрея Бортника. Срок действия соглашения — 20 лет.

— Платежки возникли из-за изменений в законодательстве. В соответствии с конкурсом, могли насчитывать платежки за мусор на человека или на квартиру, — говорит Андрей Бортник. — Городской совет выбрал первый вариант. На каждого, кто прописан в квартире, приходит эта платежка. К сожалению, это предусмотрено законодательством. Привлекли киевское предприятие, которое создало схему очистки Черкасс. Количество отходов в 1,7 раза превышает норму. 70 процентов мусора вывозим за собственные средства. Мусор появляется, потому что его привозят жители окружающих сел. Месяц продолжалась проверка из Департамента экономики. Тариф придумали не мы. Действует со 2 июля.