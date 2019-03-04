Повысили доплаты за участие в Операции объединенных сил

С 1 апреля военнослужащим, которые находятся в зоне проведения Операции объединенных сил, повысят доплаты. Эти деньги добавляются к базовым заработным платам воинов.

— Военные с первой линии столкновения будут получать доплату 2000 гривен. Общая сумма их денежного довольствия будет 12 000 гривен, — говорит министр обороны Степан Полторак, 54 года. - Те, которые на второй линии соприкосновения, дополнительно получат 1000 гривен и общая сумма будет равна 5500 гривен.

Также повысят денежное обеспечение бойцам Военно-морских сил, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря. Они будут иметь доплату 5500 грн. Во время выхода на боевые дежурства — 12 500 грн.

С начала 2019 года денежное довольствие военнослужащих выросло на 30%. Минимальная зарплата у контрактника, который имеет звание стрелок — 11 355 грн.