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вторник, 05 марта 2019 05:45

Повысили доплаты за участие в Операции объединенных сил

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С 1 апреля военнослужащим, которые находятся в зоне проведения Операции объединенных сил, повысят доплаты. Эти деньги добавляются к базовым заработным платам воинов.

— Военные с первой линии столкновения будут получать доплату 2000 гривен. Общая сумма их денежного довольствия будет 12 000 гривен, — говорит министр обороны Степан Полторак, 54 года. - Те, которые на второй линии соприкосновения, дополнительно получат 1000 гривен и общая сумма будет равна 5500 гривен.

Также повысят денежное обеспечение бойцам Военно-морских сил, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря. Они будут иметь доплату 5500 грн. Во время выхода на боевые дежурства — 12 500 грн.

С начала 2019 года денежное довольствие военнослужащих выросло на 30%. Минимальная зарплата у контрактника, который имеет звание стрелок — 11 355 грн.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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