Повстанцы спрятали документы в молочный бидон

В лесах близ села Стратин Рогатинского района Ивано-Франковской области нашли бидон из-под молока и металлический ящик от немецких мин. В находках времен Второй мировой войны были документы Украинской повстанческой армии, о которых историки до сих пор не знали. Артефакты передали для изучения ученым.
— Один из архивов сохранился идеально, — говорит исследователь Руслан Забилый. — Работы будет много. Но мы имели дело и с запущенными. Документы очень важной тематики о пребывании повстанцев в Словакии. Сможем изучить отношение к украинцам на этой территории. Также много бумаг, касающихся украинско-польских отношений. Имеем отчеты подполья ОУН и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Они действовали в рамках военных округ УПА "Буг", "Лисоня", "Говерля" и на территории Закерзонья (современная территория Польши. — ГПУ).
Несколько сотен найденных документов с периода 1945-1946 годов. Среди находок есть с десяток типов бофонов, использовавших как подпольные деньги, векселя. До сих пор они не были известны. Часть бумаг посвящена теме выборов в Верховный Совет УССР 1946 года, которые советская власть планировала, чтобы формально легализовать оккупацию Западной Украины. Для подполья срыв выборов был первоочередной задачей, успех которого должен был засвидетельствовать реальную силу УПА.
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