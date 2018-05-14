Говорят, что от Почтовой площади до ул. Закревского на Троещине построят подвесную дорогу. Проложат специальные рельсы на бетонных опорах, по них запустят поезд. Будет развивать скорость до 500 км/ч. Такую систему транспортного сообщения называют "Скайвей".

В КГГА уже приказали создать рабочую группу, которая начнет работу над этим проектом. Ориентировочные даты начала и окончания работ, их стоимость пока не называют.

Планируют сначала проложить в городе тестовую дорогу. Ее будут создавать более 320 специалистов.

Будет два типа вагонов — высокоскоростной и городской. Первый будет вмещать 14 пассажиров, второй — 24.