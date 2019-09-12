Поставили памятник мидиям

В селе Оксановка Ямпольского района Винницкой области открыли памятник речным мидиям. Это единственная скульптура в Украине, посвященная голоду 1946-1947 годов.

— Больше всего люди пухли от голода весной 1947-го, — вспоминает местная жительница 93-летняя Ольга Харевская. — Из старого урожая ничего не осталось, нового не было. На берег Днестра как раз выбрасывало много мидий. Мы называли их школьками. Люди стали их собирать. Взрослые с детьми, согнувшись, набирали полные ведра. На берегу жгли костры, варили их в котелках. Ели мясо и запивали ухой.

На сбор мидий приезжали из окрестных районов. Больше всего - из Бара, Винницы, Гайсина, Крыжополя. Ставили палатки.

— Благодаря мидиям большинство наших людей и выжили, — говорит 63-летняя Мирослава Марченко, председатель общественной организации "Туристическая Ямпольщина". — Поэтому мы решили поставить моллюскам памятник. На нем написали: "Вспомни, как на берегу реки нашли дары Днестровских вод".

Скульптуру из белого песчаного камня вытесали львовяне Василий Лев, Наталья Лейкина и Сергей Грицанюк.