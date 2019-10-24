Поселок хотят переименовать в Нью‑Йорк

Часть жителей поселка Новгородское Донецкой области хотят вернуть ему историческое название — Нью-Йорк, как было до 1951 года.

Расположен недалеко от линии разграничения и подчинено Торецкой военно-гражданской администрации. Здесь живут около 10 тысяч человек.

Поселок основали в 1877 году немецкие колонисты. Тогдашний председатель Яков Унгер побывал в американском Нью-Йорке и предложил так же назвать свою колонию. Открыли заводы по производству нафталина и сельскохозяйственной техники.

В 1951-ом, в разгар холодной войны, поселок переименовала в Новгородское.

— Если желание обоснованное и громада его согласовала, то ходатайство рассмотрят и примут положительное решение, — говорит Павел Кириленко, 33 года, глава Донецкой военно-областной администрации.

Далее проект переименования должны будут утвердить в Верховной Раде.