Поминальный день перенесли на 6 июня

На поминальные дни дежурили почти 22 тыс. патрульных и военных. Следили, чтобы люди не шли на кладбища. Они были открыты только для захоронений. Нарушений карантинных ограничений не зафиксировали, говорят в полиции.

Правительство предложило перенести поминальные дни на 6 июня. Церкви поддержали.

— Не страшно, что посетим места упокоения родных не через неделю после Пасхи, а позже, — говорят в пресс-службе Православной церкви Украины. — Лучшее проявление любви — это молитва и милостыня. Нет разницы, где это делать.

— Не обязательно идти на кладбища. Молитесь дома и передайте в церкви записку за упокой, — говорит протоиерей Российской православной церкви в Украине Николай Марковский. — Если не можете покинуть дом, закажите панихиду по телефону или через интернет. Усопших не нужно поминать пирами на могилах. Лучше раздать людям угощение и попросить помолиться за умерших.