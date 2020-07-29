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четверг, 30 июля 2020 00:45

Полуторагодовалый Владислав Зайчонковский 56 минут качал пресс

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— Пять месяцев тому назад наш папа решил попробовать сына в скручивании на пресс. Однажды заметила, что он делал это упражнение 30 раз. Испугалась, ведь Владик совсем маленький, — говорит 31-летняя Юлия ЗАЙЧОНКОВСКАЯ. 24 июля ее сын попал в Национальный реестр рекордов Украины. Ребенку 1 год и 9 месяцев. За 56 мин. сделал 430 упражнений на пресс.

Рекорд регистрируют в столичной квартире Зайчонковских. Присутствуют несколько десятков журналистов и фотографов.

— Когда мы отжимались или качали пресс, Владик повторял за нами, — говорит брат 11-летний Вячеслав. Имеет еще брата Никиту, 8 лет, и сестру Валерию, 3 недели. Тогда папа решил, что и он может заниматься с нами. Все вместе тренируемся через день.

В квартиру заходит эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин. Мальчик растерянно смотрит на камеры и посторонних. Отец 35-летний Алексей — руками прижимает ноги сына к полу. Эксперт включает секундомер.

— 100 раз! - объявляет через 12 мин.

В комнате тихо. Отец считает количество выполненных повторов. Ближе к 300-му разу Владислав потирает затылок, разглядывает пальцы. Иногда сердито выдыхает воздух.

— Ну, как ты? Еще соточку? — шутит эксперт.

Все начинают аплодировать. Мальчик ускоряется. Через несколько минут останавливается.

— 430 раз за 56 минут! — объявляет Зорин.

Мальчик бежит обниматься с матерью. Вся семья выходит на середину комнаты. Владиславу вручают диплом рекордсмена и дарят книгу "Национальный реестр рекордов 2020".

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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Дата
30
июля

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