"Дозвонились на 418-й раз. Эмоции ребенка стоили того, чтобы так терроризировать телефон", - пишет Елена Николаева на фейсбук-странице детского психолога и писательницы 45-летней Светланы Ройз.

19 декабря она с корпорацией "Биосфера" организовала проект "Позвони Святому Николаю". 50 волонтеров-мужчин отвечали украинским детям.

- До сих пор не посчитали, сколько звонков получили. Потому что на праздник у нас "легла" телефонная линия, - говорит Ольга Клименко из "Биосферы". - Знаем только, что получали 350 звонков каждую секунду.

- Уже после третьего разговора волнение было на максимуме - дрожал голос, подкашивались ноги, дрожали руки, - говорит волонтер Сергей Белоус. - Говорили от души, без заготовок. Подобные ощущения были тогда, когда родился сын Дениска.

Для тех, кто не дозвонился, организаторы записали видеообращение от Николая. Объяснил, что у него проблемы со связью.

- Целый день плакала, ходя между "Николаями", - рассказывает Светлана Ройз. - В этот сложный год нам и детям особенно важна поддержка. Хотели не только создать атмосферу, но и помочь детям услышать слова, которые станут для них важными. Волонтеры разговаривали так, чтобы общение было радостное и немного терапевтическое. Особые эмоции испытала, когда набрала женщина из Луганска. Сказала, что просто хочет услышать украинский.