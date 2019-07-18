Полицейские увольняются с работы

- В полиции наступил кадровый кризис: работники массово увольняются, новых желающих нет, - говорит 35-летняя Виктория Балицкая, председатель комиссии по отбору персонала полиции Львовской области. - Если принять во внимание ожидания людей от полиции, то ситуация критическая.

Новых сотрудников набирают раз в полгода. В прошлом году к конкурсу допускали по 30-40 претендентов.

- Если раньше за раз принимали по 6 человек, то теперь в лучшем случае принимаем двух-трех. И отбор проходит в лучшем случае один, - продолжает Виктория. - В апреле-июне из 36 кандидатов взяли 23. Хотя требования простые - уметь говорить и логически мыслить. Нас критикуют: "Кого вы там набрали?". Отвечаю, что лучших из тех, кто пришел. К нам идут обычные люди с примитивными жизненными ценностями. Часто даже не представляют, чем занимается полиция. Теперь и такие не идут.

Убеждает, что служба в полиции перестала быть перспективной.

- Во-первых, действующий закон не защищает патрульных. Граждане безнаказанно хамят им - у патрульных нарастает моральная усталость, выгорание, начинают оскорблять в ответ. Образуется взаимная ненависть. Во-вторых, 10-12 тысяч гривен зарплаты - мало за риск жизнью и ежедневную тяжелую работу. Возникают коррупционные проблемы, патрульные решаются брать взятки.