Полицейские отказываются от автоматов Калашникова

Во время выполнения служебных задач полицейские будут использовать немецкие пистолеты-пулеметы Геклер & Кох МР-5. До сих пор пользовались автоматами Калашникова.

- Автомат Калашникова - это оружие армии. Предназначено для уничтожения людей, - говорит глава Нацполиции Сергей Князев, 47 лет. - Немецкий пистолет-пулемет - оружие превентивного действия. Главная его задача - пресечь правонарушение, остановить преступника. Полицейский должен не убивать преступника, а обезвредить и задержать, чтобы потом привлечь к ответственности.

Пистолеты-пулеметы Геклер & Кох МР-5 используют полицейские в 50 странах мира, в частности в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, США. Ими обеспечат все патрули Нацполиции, которые несут службу на улицах, вокзалах и в аэропортах.

В пистолетах будут использовать патроны, которые производятся на Виннитчине. Пуля менее рикошетная. Подобное оружие с конца 2018 года применяет спецподразделение "Дозор" Государственной пограничной службы.