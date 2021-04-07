Поиск плагиата в работах министра образования признали незаконным

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 729
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 396
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 477
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 729
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1008
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1791
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
4
4
6
3
3
Боевики расстреляли саперов
Боевики расстреляли саперов
Три бойца погибли за три дня
Три бойца погибли за три дня
За четыре дня погибли пятеро военных
За четыре дня погибли пятеро военных
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 252
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1764
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1278
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 387
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 00:25

Поиск плагиата в работах министра образования признали незаконным

  Комментировать

5 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконными действия Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, которое более чем полгода тому назад обнаружило плагиат в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета, 48 лет. Он в четырех публикациях не указал ссылки на текстовые заимствования из научных трудов других авторов.

- Количество псевдонаучников в Украине достигает 99,9 процента. Чаще всего диссертации и другие виды работ им пишут на заказ, — говорит образовательный эксперт Виктор Громовой, 58 лет. — Общество с этим давно смирилось. Считают нормальным явлением купить кандидатскую или докторскую. Много раз наталкивался на источники, которые использовали мои идеи. Чужая интеллектуальная собственность в Украине ничего не стоит.

Сергей Шкарлет считает, что Комитет по вопросам этики Нацагентства "превратился в инструмент манипуляций?"

— Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов, — говорит.

— Возможно, исполнителю работ министра не доплатили и он сработал не совсем тщательно. Преимущественно заимствуют идеи из русскоязычных источников. Потом оказывается, что это заимствование вообще из англоязычных, — добавляет Громовой.

За плагиат в Украине существует ответственность - штраф от 2,4 до 17 тыс. грн.

Автор: Алена ЛИЩУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поиск плагиата в работах министра образования признали незаконным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 24633
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 11223
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8352
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 7479
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 5850
Украина
Радары будут предсказывать стихийные бедствия
Радары будут предсказывать стихийные бедствия
Реальное количество больных занижено
Реальное количество больных занижено Просмотров: 621
На оккупированном Донбассе работают 11 телеканалов
На оккупированном Донбассе работают 11 телеканалов Просмотров: 135
В апреле ожидаются частые перепады температуры
В апреле ожидаются частые перепады температуры Просмотров: 18
Убийцам платят в три раза больше чем врачам
Убийцам платят в три раза больше чем врачам Просмотров: 612
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 240
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть