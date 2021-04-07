Поиск плагиата в работах министра образования признали незаконным

5 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконными действия Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, которое более чем полгода тому назад обнаружило плагиат в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета, 48 лет. Он в четырех публикациях не указал ссылки на текстовые заимствования из научных трудов других авторов.

- Количество псевдонаучников в Украине достигает 99,9 процента. Чаще всего диссертации и другие виды работ им пишут на заказ, — говорит образовательный эксперт Виктор Громовой, 58 лет. — Общество с этим давно смирилось. Считают нормальным явлением купить кандидатскую или докторскую. Много раз наталкивался на источники, которые использовали мои идеи. Чужая интеллектуальная собственность в Украине ничего не стоит.

Сергей Шкарлет считает, что Комитет по вопросам этики Нацагентства "превратился в инструмент манипуляций?"

— Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов, — говорит.

— Возможно, исполнителю работ министра не доплатили и он сработал не совсем тщательно. Преимущественно заимствуют идеи из русскоязычных источников. Потом оказывается, что это заимствование вообще из англоязычных, — добавляет Громовой.

За плагиат в Украине существует ответственность - штраф от 2,4 до 17 тыс. грн.