Подвалы затопило нечистотами

Нечистотами затопило подвалы трех подъездов пятиэтажки в райцентре Богородчаны Ивано-Франковской области. Такое происходит постоянно, говорят жители. Из-за этого в квартирах и подъездах запах, завелся грибок. Люди болеют.

- Плохо себя чувствуем, ребенок постоянно кашляет, - говорит жительница Ольга Лопьянецкая. - К подвалу трудно приближаться, потому что сильный запах. Боимся, чтобы из-за этого дом вообще не рухнул.

- Подвал в доме был спроектирован как бомбоубежище, - говорит поселковый голова Ростислав Заремба. - Там были туалеты, канализация которых расположена ниже городской. Когда в последний накапливаются стоки, уровень воды поднимается - и все выливается в их подвалы. Стоки забиваются, потому что люди бросают в канализацию мусор. Еще проблема в том, что дом стоит в неудачном месте. В подвал постоянно подходят грунтовые воды.

Коммунальщики почистят канализационную сеть вокруг дома.

- Фирма-подрядчик сделает дренажную трубу, чтобы выбирать грунтовые воды, - добавляет Заремба. - Воду из подвалов выведем за две-три недели. Канализацию почистим за 10 дней. А вот вычистить подвал трудно, потому что невозможно загнать технику. Это долгая работа. Начнем весной.