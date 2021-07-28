Подорожание электричества могут отложить

В августе в Украине может возрасти тариф на электроэнергию для населения. В разных регионах цена будет отличаться в зависимости от количества потребленного электричества. Максимальная может дойти до 3,5 грн за кВт/ч. Сейчас потребители платят по 1,68 грн за кВт/ч.

- Нынешний тариф экономически не обоснован, - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук, 41 год. - Его надо устанавливать, опираясь на себестоимость электричества. Это минимум 2,5 гривны за киловатт. Поэтому в дальнейшем будем платить по 3,5 гривны, а потом и по 4. Это реальная стоимость. Поставщики должны зарабатывать, чтобы покрывать затраты и вкладывать средства в обновление сетей.

Правительство предлагает разделить потребителей на четыре категории. В первую попадут те, кто использует за месяц до 100 кВт/ч. Во вторую и третью - люди, которые потребляют от 100 до 300 и от 300 до 500 киловатт, соответственно. В последней категории окажутся потребители, которым ежемесячно необходимо более 500 кВт/ч. Цены для каждой из групп еще не разработали.

- Стоимость электричества для людей, потребляющих до 100 киловатт, будет не экономической, а политической. То есть недорогой. Будут платить немного больше гривни за киловатт, - говорит Корольчук. - Это примерно шесть миллионов человек - пенсионеры и малообеспеченные.

Кабинет министров может отложить повышение тарифа до 1 сентября.

- Очевидно, нет ни одного оптимального механизма, который бы правительство ввело для сдерживания роста цен на электроэнергию. В таком случае для регулирования подходит единственный механизм - вводить ограничения цен на рынке, - говорит Юрий Саква, бывший директор государственного предприятия "Энергорынок".

С 1 августа после безналичного расчета в магазинах в банковские приложения украинцев могут поступать электронные чеки.

- Это позволит покупателям отказываться от бумажных аналогов, - говорит бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, 36 лет. - Чтобы функция полноценно действовала, банки должны сотрудничать с каждым магазином отдельно. Это займет немало времени. Кроме этого нужно, чтобы учреждения сферы услуг установили у себя специальный сервис "Чекбокс". Его уже начали запускать крупные сети аптек и магазинов.

Государственную фискальную службу ликвидируют в августе. Вместо нее создадут Бюро экономической безопасности, которое начнет работать осенью.

- Это важная реформа для улучшения инвестиционного климата, - говорит премьер-министр 45-летний Денис Шмыгаль. - Конкурс на должность директора Бюро уже начался. Сейчас идет аудит материально-технических ресурсов фискальной службы. До 25 августа должны все завершить.

С 1 августа часть потребителей газа могут автоматически перевести на обслуживание компанией Нафтогаз, по решению Нацкомиссии по государственному регулированию в области энергетики и коммунальных услуг.

Людей переведут, если у их поставщика возникнут проблемы и он не сможет доставлять топливо, полученное от производителя тепловой энергии.

- Этот шаг направлен на защиту прав потребителей. Теперь они будут всегда обеспечены теплом, - говорит председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, 44 года.

В августе украинцы будут иметь 10 выходных. Четыре дня подряд будут отдыхать в честь Дня Независимости - 21, 22, 23 и 24 августа.

Нерабочими также будут шесть суббот и воскресений - 1, 7, 8, 14, 15 и 29 августа. Рабочей станет субботу, 28 августа. Украинцы будут отрабатывать выходной 23-го числа.