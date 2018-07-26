Подорожал автомобильный газ

В Украине выросла цена на автогаз. Сети автозаправочных станций подняли ее на 7-30 коп. В среднем стоит 14,07 грн/л. Топливо импортируют из РФ и Беларуси.

- Автогаз подорожал из-за того, что Россия повысила цену. В первом полугодии на украинском рынке было более 40 процентов российского газа, - говорит аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн. - Цену несколько недель будут корректировать. Резкого скачка не будет. Существенные изменения могут произойти только при перебоях с поставками или дефиците на рынке.

Другой важный фактор - цена на газ в Европе и Средиземноморье. Стоимость барреля нефти снизилась до 72 долларов. Это сдерживает украинский рынок от резкого подорожания автомобильного газа.

Разнонаправленная динамика цен в России и Европе сделала выгодными поставки автогаза морем и через западную границу. Ближе к августу в Украине исчерпают имеющиеся запасы более дорогого топлива. Поэтому начнут активнее использовать альтернативные источники поставок.