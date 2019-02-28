Под природный парк "Бойкивщина" отдали 12 тысяч гектаров

Правительство поддержало создание в Турковском районе Львовской области Национального природного парка "Бойкивщина". Его территория составит 12 240 га земель государственной и коммунальной собственности.

- Создание на этой территории парка является важным шагом к сохранению леса украинских Карпат, - говорит министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, 46 лет. - Часть территорий парка включили в европейскую сеть природоохранных территорий "Изумрудная сеть". Они давно стали домом для многих видов растений и животных, редких в пределах Европы. Здесь насчитывается свыше 30 видов травянистых растений. Среди них - баранец обыкновенный, аконит опушеноплодный, лунария (месячница) оживающая, сочевичник гладкий, подснежник белоснежный (обычный).

Новый парк будет соседствовать с Национальным природным парком "Сколовськие Бескиды" и охватывать часть территорий регионального ландшафтного парка "Надсянский". Войдет в состав трансграничного биосферного резервата "Восточные Карпаты".