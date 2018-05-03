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пятница, 04 мая 2018 00:50

Почтили память погибших 2 мая в Одессе

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2 мая в Одессе отметили четвертую годовщину трагических событий, которые привели к гибели 48 людей. Почти тысяча горожан на протяжении дня несли цветы к Куликову полю, на территории которого расположен Дом профсоюзов.

Он горел 2 мая 2014-го во время столкновений в городе между проукраинскими активистами и сторонниками России. Конфликт начался в центре Одессы, нескольких людей застрелили. Продолжился на Куликовом поле, где стояли палатки сторонников РФ. Они загорелись. Вспыхнул и Дом профсоюзов. В нем сгорели больше 40 людей. 200 человек в тот день получили ранения.

В день памяти полиция обнесла территорию Куликова поля железным забором. Людей пропускали через металлоискатели. В город заехала бронетехника Национальной гвардии.

К Дому профсоюзов пришли проукраинские активисты. Часть местных жителей реагируют на них агрессивно, называют провокаторами. До столкновений не доходит.

Тема 2 мая теряет для Одессы актуальность, говорит координатор "Группы 2 мая" Татьяна Герасимова, 45 лет:

— Сужу по тому, как двигаются дела в судах по этой трагедии. Журналистов там почти нет. Это можно объяснить. Потому что в последние годы город сотрясают страшные события и скандалы: пожар в детском лагере, коррупция мэра Геннадия Труханова и его подчиненных.

Вечером две сотни активистов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" прошли центром города. Шествие посвятили победе в Одессе над "русским миром".

К годовщине трагических событий Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала фильм, в котором рассказывается о расследовании столкновений в Одессе в 2014 году. Указывают, что следствие длится до сих пор. Но никого из местных чиновников за четыре года не привлекли к ответственности.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
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