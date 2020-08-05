Победители фестиваля "крутой замес" испачкались глиной

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1710
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 441
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18441
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3681
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6840
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 522
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1710
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6840
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 162
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 05:05

Победители фестиваля "крутой замес" испачкались глиной

  Комментировать
 

Три дня в урочище Холодный Яр на окраине села Мельники Чигиринского района Черкасской области длился художественный фестиваль "Крутой замес". В третий раз его провела Общественная организация "Холодный Яр — Украина". Партнерами фестиваля традиционно стали предприятие "Урожай" группы МХП и Благотворительный фонд "МХП — Громаде"

В воскресенье, 2 августа, на окраине села стоит гора из тюков соломы. По ней скачут дети. Рядом — музей ремесел. В ложбине оврага смонтирована большая сцена.

— Если бы вы видели, что здесь было вчера вечером, — говорит местная жительница Галина. Фамилию не называет. — Огненное шоу, которого в Киеве не встретишь. Красота!

Предприниматели с ларьков торгуют медом, кувшинами, сувенирами, символикой. В урочище стоит запах дыма — повара жарят шашлыки. Везде размещены указатели. На поляне — надпись: "Балаболка с Сашком Лирником".

В десять утра начинается программа третьего дня фестиваля. Ведущий несколько раз напоминает о карантине и соблюдении социальной дистанции. На территории размещены санитайзеры.

Первыми выступают черкасские школьники, демонстрируют упражнения боевого гопака. Затем процессия во главе с седым казаком отправляется почтить могилу атамана Холодного Яра Василия Чучупаки. Он погиб здесь 100 лет тому назад в бою с большевистскими оккупантами.

Инициатор фестиваля — местный житель Юрий Романча. Он в черной футболке с красной надписью "Крутой замес".

— Идея фестиваля моя. Поддержка — от МХП. Задумали сделать мероприятие без пафоса и политики. Чтобы все получили удовольствие, — говорит Романча. — Есть символическая душа фестиваля, которую создали наши скульпторы. Сегодня такую мини-статуэтку вручим одному из его организаторов и вдохновителей - Александру Воскобойнику из "Урожая".

Тем временем на сцене черниговский силач Евгений Хитяев сгибает и разгибает железные гвозди, скручивает в бараний рог длинные и толстые железные прутья. Через несколько минут его сменяют поэты, которые на ходу придумывают и рассказывают стихи.

Затем начинается действо, которое и подарило название фестивалю. Три команды участников месят глину с соломой и обмазывают ею стены. Кто быстрее сделает, тот и победит.

- Впервые вижу, что все три команды настолько быстрые, - удивляется ведущий. - Придется определять победителя не по скорости, а по качеству работы.

Побеждает команда Александра Шнайдера. Счастливые триумфаторы с головы до ног испачкались глиной и идут мыться в душ. Затем несколько команд соревнуются в гонках на тачках — возят женщин.

Директор "Урожая" Александр Воскобойник доволен действом:

— Это третий наш фестиваль. Когда начинали, здесь стояли только две бетонные плиты. Но люди знали нас по предварительным мероприятиям "Тракторфест". А сейчас здесь построили музей, смонтировали сцены, возвели глиняные домики. География участников расширяется. Если бы не пандемия, приехали бы и представители диаспоры — мастера из Соединенных Штатов, Канады. Всего свои таланты показали 120 художников. Компания МХП работает для людей. Главная цель — восстановить историческую ценность Чигиринщины. Сделать ее привлекательной для туристов, превратить из депрессивного района в процветающий.

Поражена эмоциональностью фестиваля и директор Благотворительного фонда "МХП — Громаде" Татьяна Волочай.

— Накануне представили бренд области. Примечательно, что тоже в Холодном Яру. Наконец имеем свой логотип и слоган. Это мощные инструменты для идентификации региона. За слоган голосовали жители области. Из трех предложенных вариантов выбрали "Черкасщина - место силы", - говорит Татьяна Волочай. — "Крутой замес" круто подчеркивает силу Чигиринщины, привлекает инвестиции, туристов и таланты. Быть партнером такого фестиваля важно для нас. Ведь он вдохновляет на новые идеи и проекты многих людей. А это — путь к развитию громад.

Вечер. Никто не расходится. Последние 2 часа люди слушали концерт группы "ТіК" и молодой, но довольно известной группы "Крутой замес".

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Победители фестиваля "крутой замес" испачкались глиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 15489
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 13014
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 11601
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 9513
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8244
Украина
Страну поделили на карантинные зоны
Страну поделили на карантинные зоны Просмотров: 9
Электронный билет в Киеве появится до конца года
Электронный билет в Киеве появится до конца года
Боевики провоцируют украинских военных
Боевики провоцируют украинских военных
"Пакеты малыша" заменят деньгами
"Пакеты малыша" заменят деньгами
Андрей Гергерт умер в Австрии
Андрей Гергерт умер в Австрии Просмотров: 36
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
Голосов: 575
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua