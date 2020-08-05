Победители фестиваля "крутой замес" испачкались глиной

Три дня в урочище Холодный Яр на окраине села Мельники Чигиринского района Черкасской области длился художественный фестиваль "Крутой замес". В третий раз его провела Общественная организация "Холодный Яр — Украина". Партнерами фестиваля традиционно стали предприятие "Урожай" группы МХП и Благотворительный фонд "МХП — Громаде"

В воскресенье, 2 августа, на окраине села стоит гора из тюков соломы. По ней скачут дети. Рядом — музей ремесел. В ложбине оврага смонтирована большая сцена.

— Если бы вы видели, что здесь было вчера вечером, — говорит местная жительница Галина. Фамилию не называет. — Огненное шоу, которого в Киеве не встретишь. Красота!

Предприниматели с ларьков торгуют медом, кувшинами, сувенирами, символикой. В урочище стоит запах дыма — повара жарят шашлыки. Везде размещены указатели. На поляне — надпись: "Балаболка с Сашком Лирником".

В десять утра начинается программа третьего дня фестиваля. Ведущий несколько раз напоминает о карантине и соблюдении социальной дистанции. На территории размещены санитайзеры.

Первыми выступают черкасские школьники, демонстрируют упражнения боевого гопака. Затем процессия во главе с седым казаком отправляется почтить могилу атамана Холодного Яра Василия Чучупаки. Он погиб здесь 100 лет тому назад в бою с большевистскими оккупантами.

Инициатор фестиваля — местный житель Юрий Романча. Он в черной футболке с красной надписью "Крутой замес".

— Идея фестиваля моя. Поддержка — от МХП. Задумали сделать мероприятие без пафоса и политики. Чтобы все получили удовольствие, — говорит Романча. — Есть символическая душа фестиваля, которую создали наши скульпторы. Сегодня такую мини-статуэтку вручим одному из его организаторов и вдохновителей - Александру Воскобойнику из "Урожая".

Тем временем на сцене черниговский силач Евгений Хитяев сгибает и разгибает железные гвозди, скручивает в бараний рог длинные и толстые железные прутья. Через несколько минут его сменяют поэты, которые на ходу придумывают и рассказывают стихи.

Затем начинается действо, которое и подарило название фестивалю. Три команды участников месят глину с соломой и обмазывают ею стены. Кто быстрее сделает, тот и победит.

- Впервые вижу, что все три команды настолько быстрые, - удивляется ведущий. - Придется определять победителя не по скорости, а по качеству работы.

Побеждает команда Александра Шнайдера. Счастливые триумфаторы с головы до ног испачкались глиной и идут мыться в душ. Затем несколько команд соревнуются в гонках на тачках — возят женщин.

Директор "Урожая" Александр Воскобойник доволен действом:

— Это третий наш фестиваль. Когда начинали, здесь стояли только две бетонные плиты. Но люди знали нас по предварительным мероприятиям "Тракторфест". А сейчас здесь построили музей, смонтировали сцены, возвели глиняные домики. География участников расширяется. Если бы не пандемия, приехали бы и представители диаспоры — мастера из Соединенных Штатов, Канады. Всего свои таланты показали 120 художников. Компания МХП работает для людей. Главная цель — восстановить историческую ценность Чигиринщины. Сделать ее привлекательной для туристов, превратить из депрессивного района в процветающий.

Поражена эмоциональностью фестиваля и директор Благотворительного фонда "МХП — Громаде" Татьяна Волочай.

— Накануне представили бренд области. Примечательно, что тоже в Холодном Яру. Наконец имеем свой логотип и слоган. Это мощные инструменты для идентификации региона. За слоган голосовали жители области. Из трех предложенных вариантов выбрали "Черкасщина - место силы", - говорит Татьяна Волочай. — "Крутой замес" круто подчеркивает силу Чигиринщины, привлекает инвестиции, туристов и таланты. Быть партнером такого фестиваля важно для нас. Ведь он вдохновляет на новые идеи и проекты многих людей. А это — путь к развитию громад.

Вечер. Никто не расходится. Последние 2 часа люди слушали концерт группы "ТіК" и молодой, но довольно известной группы "Крутой замес".