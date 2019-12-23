По Керченскому мосту пустили поезда

Первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург - Севастополь" проехал по мосту через Керченский пролив 23 декабря. В нем был российский президент Владимир Путин.

Керченский мост протяженностью 19 км построили в позапрошлом году за $3,7 млрд - 86 млрд грн. Он самый длинный в Европе.

На время проезда поезда движение автомобильной части моста заблокировали. Также перекрыли Керченский пролив - десятки судов вынуждены были ждать.

Автомобильную часть переправы через Керченский пролив открыли для движения легких автомобилей в мае прошлого года. Потом по мосту поехали грузовики.

Строители обещают, что конструкция простоит не менее 100 лет. Хотя предыдущие мосты, построенные во времена СССР, разваливались за год.

- Сооружение имеет необходимый запас, чтобы работать в регионе с самой современной геологией, высокой сейсмоактивностью, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледоходами, - говорит Кайрат Турсунбеков из российского управления федеральных автомобильных дорог "Тамань".

Украина считает строительство моста незаконным. Это является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Европейский Союз и США раскритиковали открытие переправы.