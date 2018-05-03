Петренко отдохнул с семьей за 3645 евро

На вилле "Роял Бич" в гостинице "Макс Роял Кемер Ресорт" в турецком городе Кемер отдыхал министр юстиции 38-летний Павел Петренко. Его там сняли скрытой камерой во время вечеринки. Видео в социальной сети "Фейсбук" выложил Андрей Портнов, который был заместителем главы Администрации президента Януковича.

Вилла расположена на побережье Средиземного моря. Занимает 350 "квадратов". Имеет четыре спальни, открытый бассейн, террасу, джакузи, гостиную, кухню, четыре ванны и туалета, сауну, парную, джакузи на террасе, прямой выход из сада на пляж и шатер у моря.

Арендовать "Роял Бич" можно минимум на четверо суток за 12 тыс. евро — это 380 тыс. грн.

Петренко говорит, что потратил на отдых 3645 евро — это 115 248 грн.

"Да, действительно на несколько дней на майские праздники я выехал с семьей и родными в Турцию, — написал министр в "Фейсбуке" 2 мая. — Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer. Не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро на сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого прилагаю специально для автора "псевдорасследования". Купили мы их дешевле, поскольку бронировали предварительно".