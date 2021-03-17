Перевод часов вредит нервной системе

Закон о прекращении ежегодного перевода часов на летнее и зимнее время принял парламент в первом чтении. Окончательно законопроект могут утвердить до конца недели.

— Наконец избавим Украину от этого перехода. Польза от него не доказана, а вред — очевиден, — говорит первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, 45 лет.

Из-за перевода часов люди могут чувствовать себя уставшими и иметь нарушения сна, говорит терапевт 41-летняя Наталья Гаптарь:

- Экономических причин сохранять перевод часов нет. Зато такие колебания вредят организму и нервной системе. Нарушается суточный ритм, повышается раздражительность и тревожность. Особенно страдают старики. Весной и так обостряется немало хронических и психических расстройств. Именно в этот период у меня больше всего пациентов с депрессиями, страхами, паникой.

Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. На зимнее - в последнее воскресенье октября.