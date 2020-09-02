Пересадка костного мозга обошлась более, чем в миллиона гривен

Костный мозг от неродственного донора пересадили полтавчанину 18-летнему Леониду в больнице Охматдет в Киеве. У него была острая лимфобластная лейкемия. Такую операцию в Украине провели второй раз. Первую - пять месяцев тому назад.

Донорский костный мозг в Украину доставили из Германии. Пересадка длилась 8 ч. Подобна переливанию крови.

- У Леонида было тяжелое состояние. Два месяца тому назад пришел к ремиссии, что позволяет надеяться на успех в пересадке, — говорит 35-летний Александр Лисица, заведующий отделением трансплантации костного мозга в Охматдете. - Все прошло без осложнений. Пациент в стерильном боксе под наблюдением. Состояние стабильно тяжелое, но это особенности этапа терапии. Есть определенные токсические осложнения. Не больше, чем обычно.

Костный мозг приживется за месяц, прогнозируют врачи.

До 2019-го подобные пересадки проводили за границей. Их стоимость там стартует от $120 тыс. В декабре прошлого года Кабмин инициировал развитие трансплантации в Украине. Охматдет вошел в пилотный проект и получил лицензию на такие вмешательства.

Пересадка Леониду обошлась в 1,3 млн грн. Оплатило государство.

- Неродственного донора ищем, если никто из семьи не подходит. Подаем запрос в украинский реестр. Если не находим, ищем в мировой базе. Там почти 40 миллионов доноров-волонтеров. Вероятность найти совместимого — 70 процентов, — добавляет Лисица.

Ежегодно почти 2,5 тыс. украинцев нуждаются в пересадке костного мозга. Около сотни из них - дети.