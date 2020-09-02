Перемирие держится 39 дней

С полуночи 27 июля на Донбассе продолжается всеобъемлющее прекращение огня. В течение него в бою не погиб и не получил ранения ни один защитник Украины. Однако на мине подорвался разведчик Сергей Похович и пострадали еще три воина.

На большинстве участков фронта украинско-российской войны нарушений со стороны наемников не фиксировали. В некоторых местах боевики совершили несколько одиночных выстрелов из автомата и пулемета, пытались спровоцировать украинских воинов на нарушение режима тишины. Ни разу не применяли тяжелое вооружение.

- Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня полдностью, - говорит пресс-секретарь штаба Операции Объединенных сил Ярослава Зорина.

В период перемирия запрещены любые боевые действия, разведка в "серой зоне", деятельность диверсионных групп, расширение фортификаций в сторону фронта, использование беспилотников.

— 29-й день подряд утро у меня и всей Украины действительно доброе: на Востоке нет боевых потерь, украинские города и села не хоронят героев, матери не плачут, — заявил президент 42-летний Владимир Зеленский в речи ко Дню Независимости 24 сентября. - Местные жители на Донбассе слышат не новость о перемирии, а реальную тишину.

Несмотря на отсутствие боев на Донбассе украинская армия и пророссийские силы обвиняют друг друга в некоторых нарушениях режима тишины. В штабе ООС говорят, что боевики обустраивают и усиливают новые позиции.

49-летний Сергей Похович подорвался на противотанковой мине возле села Водяное Ясиноватского района Донецкой области. Наехал грузовиком. Вместе с ним покалечился еще один воин.

Сергей Похович на службе с ноября 2018-го. Родом из села Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской области. Жил там с отцом и детьми. 31-летняя дочь и 20-летний сын также военные.

До 50-летия Сергей Похович не дожил месяц.

25 августа получили травмы еще два украинских воина.

По одним данным, на них сбросили самодельную бомбу с квадрокоптера, когда шли между двумя взводными опорными пунктами.

- Бомбы сбросили прямо на головы, - говорит волонтер Александр Карпюк, 32 года.

По другим данным, солдат обстреляли из подствольного гранатомета ГП-25.

Оба воина получили осколочные ранения. Их состояние средней тяжести.