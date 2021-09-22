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четверг, 23 сентября 2021 00:41

Пенсионеров стало меньше на 200 тысяч

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Ежегодно в Украине уменьшается количество пенсионеров на 100-300 тыс. человек. На 1 сентября их было 10,9 млн. Это на 200 тыс. меньше, чем в начале года, по данным Пенсионного фонда.

На количество пенсионеров в частности влияет увеличение с апреля этого года пенсионного возраста для женщин до 60 лет.

- В последнее время на цифрах сказалась и пандемия коронавируса. Пенсионеры - категория лиц, которые больше всего страдают от болезни, - говорит экономист 55-летний Борис Кушнирук. - Несмотря на это у нас растет средняя продолжительность жизни. Количество пожилых людей и дальше будет увеличиваться. Соотношение работающих и неработающих ухудшается. Этот процесс глобальный, он характерен для большей части мира.

Сейчас один работающий в Украине содержит не менее двух пенсионеров, заявляли ранее в правительстве. Для изменения ситуации хотят ввести обязательную накопительную пенсионную систему. У людей автоматически будут отчислять из заработка определенную сумму, которая ежегодно будет увеличиваться.

- Я против такого, - говорит Кушнирук. - В украинских реалиях система неэффективна, потому что накопленные средства в стране некуда инвестировать. Нет стабильных предприятий. Также меняется экономическая структура и нет уверенности, что накопительная системы будет работать стабильно.

Нужно уменьшить обязательные взносы в пенсионную систему. Чтобы люди платили 10 процентов минимальной заработной платы. Что касается накопления - украинцас надо дать налоговые льготы и возможность собирать средства в желаемой форме.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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