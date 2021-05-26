Пенсии пересчитают более чем двум миллионам людей

С 1 июня в Украине пересчитают выплаты людям, которые вышли на пенсию до 1 марта 2019-го и продолжили работать. Имеют 24 месяца дополнительного стажа.

Ранее такие выплаты обновляли в течение апреля.

- Задержка связана с изменениями в налоговом кодексе и в законе о сборе и учете единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование. Сейчас эту отчетность подают ежеквартально. Ранее обновляли ежемесячно, - говорит 48-летняя Лариса Дзядевич из главного управления Пенсионного фонда в Киеве. - В июне люди получат доплаты за апрель и май. Обращаться никуда не надо. Пересчет пройдет автоматически.

Размер доплаты будет зависеть от нынешних доходов и продолжительности пенсионного страхового стажа. При 35 годах стажа и средней зарплате к пенсии добавят около 200 грн. Если официальный доход выше в три раза, прибавка достигнет почти 600 грн.

Пенсии пересчитают более 2 млн человек.

- Следует переставать надеяться на пенсионные выплаты, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - Лучше копить. Государство ненадежное. Налогов собирает меньше, чем может. Потому что у украинцев много теневого заработка. А количество пенсионеров постоянно растет. Скоро не будет из чего им платить деньги.

С июня Украина возобновляет международные железнодорожные рейсы. Их остановили 17 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Поезда будут ездить в Австрию, Венгрию, Польшу.

- Сейчас в соседних странах ситуация с распространением вируса стабилизируется, - говорит Иван Юрик, 40 лет, исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци. - На международных маршрутах будут больше контролировать соблюдение карантинных правил. Пассажиров будем просить заранее уточнять правила въезда в страны, куда следуют .

С середины июня запустят два поезда к Черному морю: Сумы - Одесса и Чернигов - Одесса. В курортный город будут ездить по нечетным числам. Назад - по четным.

30 июня закончится действие постановления Кабинета министров о заниженном тарифе на электроэнергию для бытовых пользователей. 1 июля цена за киловатт может возрасти от 2,5 до 4 грн, в зависимости от области. Сейчас потребители платят 1,68 грн/кВт.

- Кабмин может продлить действие постановления. Это будет ошибкой, - говорит 41-летний Юрий Корольчук, эксперт по энергетике. - Должны постепенно идти к рыночной цене. Потому что поставщики электричества должны покрывать затраты на ее производство и зарабатывать. Сейчас оплачивают за транспортировку каждого киловатта 1,65 гривны. Получается, что население покупает электричество по 3 копейки. Чтобы поставщики покрывали затраты, тариф должен составлять минимум 3 гривны за киловатт. Правительство на такое повышение в этом году не пойдет. Максимум увеличит цену до 2,5 гривны. В следующие годы она может вырасти еще на полторы гривны.

Электронные больничные введут в июне в 200 медучреждениях страны. Всюду такая услуга начнет действовать с 1 сентября.

Цифровой документ откроет врач после обращения больного. В нем указывать диагноз и срок действия справки. Пациент может выходить на работу без обращения за бумажной версии документа. Работодатели смогут проверять больничные работников на сайте Пенсионного фонда.

- Если по истечении действия больничного пациент не выздоровел, должен повторно прийти к медику, чтобы он продолжил листок, - говорят в Министерстве здравоохранения. - Электронный документ сэкономит время пациентов и медиков. Поможет бороться с мошенниками, которые сейчас продают бумажные справки.