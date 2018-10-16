Патрульные избивали пассажиров метро

Четырех полицейских арестовали на 60 суток в Харькове. Трое находятся в изоляторе, еще один - под домашним арестом. Их задержали еще 26 сентября при вымогательстве денег у людей на станции метро Южный вокзал.

Среди арестованных - майор, лейтенант и двое сержантов. Они заводили людей в комнату полиции. Придумывали административные нарушения и угрожали ответственностью. Чтобы ее избежать - требовали деньги. Били людей ногами, дубинками, стульями.

- Известно о четырех эпизодах. Они задокументированы и переданы в суд, - говорит 57-летняя Елена Баранник из управления Национальной полиции Харьковщины. - Конечно есть еще пострадавшие, которые не побоялись обратиться в милицию.

Одно видео, на котором зафиксировали кадры избиения мужчины, попало в сеть. Его сняла камера в комнате полиции.

- Картина действительно шокирующая, особенно при условии, что они знали о видеонаблюдении. Это указывает на чувство вседозволенности, - говорит 44-летний Владислав Пустовар, бывший руководитель УМВД Украины в Черкасской области. - Для успеха реформы полиции необходимо время в сочетании с финансированием и диктатурой закона. Милиционер должен получать достойную зарплату, социальные гарантии и чувствовать неотвратимость наказания за совершенное преступление.

У полиции есть большой дефицит кадров. Как следствие, некоторые руководители закрывают глаза на известные им факты противоправных действий подчиненных.