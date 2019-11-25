Пассажирский самолет совершил аварийную посадку

21 ноября около 21:00 в международном аэропорту "Одесса" аварийно приземлился самолет "Турецких авиалиний" ТК467. Следовавший из Стамбула. Подломил переднюю стойку шасси и выкатился за полосу. 136 пассажиров эвакуировали.

— Причиной стал сильный боковой ветер — до 17 метров в секунду, по предварительным выводам. После прикосновения к взлетной полосе самолет выехал за ее пределы. Это и привело к поломке стойки шасси, — говорят в аэропорту.

Пользователи в "Фейсбуке" предполагают, что на аварийную посадку могло повлиять плохое состояние взлетно-посадочной полосы.

"Пора новую нормальную полосу открывать, а не использовать ту, что похожа на дорогу на Очаков", — пишет пользователь Александр Владимирович.

"В истории авиации сотни случаев, когда передние стойки надламываются на взлетной полосе лучшего качества, чем в Одессе. По словам очевидцев, самолет прошел половину ее длины и начал смещаться в сторону. Возможно из-за сильного порыва ветра. Качество покрытия, безусловно, сыграло свою роль. Но скорее всего, инцидент произошел из-за совокупности ряда факторов", — добавляет Павел Тринчук.

Аэропорт не работал почти сутки.