Пассажирский поезд загорелся на ходу

Поезд Николаев - Ивано-Франковск - Рахов загорелся 2 января на подъезде к городу Радивилов Ривненской области. В 12 вагонах было 228 пассажиров и 26 проводников.

- Поезд дотянул до остановки. Там уже ждали спасатели, - говорит представитель службы по чрезвычайным ситуациям Ровенской области Дмитрий Мельник, 35 лет.

Загорелось в одном из кузовов локомотива, установили специалисты.

- Эвакуация прошла быстро, потому катастрофы удалось избежать. Паники не было. Проводники вовремя сообщили о возгорании, - продолжает Мельник. - К вечеру поезд отремонтировали и отправили дальше по маршруту.

Это второй пожар на железной дороге на Ривненщине с начала года. 1 января загорелся вагон в железнодорожном депо города Здолбунов. Никто не пострадал.