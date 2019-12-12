Памятник погибшим демонтировали в Краматорске

Памятник жертвам обстрела Краматорска "Сколько людей еще должно погибнуть?"перенесли из центра города на территорию военной части. Такое распоряжение издал горсовет.

— Памятник перевезли на территорию военной части "чтобы народу глаза не мозолил", по словам работников мэрии, — говорит Юлия Дворч из Краматорска на Донетчине.

10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска из системы реактивного залпового огня "Смерч" погибли 17 человек, 64 были ранены. Снаряды попали в аэродром, а также в частный сектор на окраине города.

Мемориал требовало перенести рекламное агентство "Мекс Адвертайзинг".

— Обратились владельцы инсталляции с просьбой о переносе, поскольку неизвестные периодически разрушали его. Решили переместить в воинскую часть, чтобы сохранить, - говорит пресс-секретарь горсовета.