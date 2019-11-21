Отопление в двух городах включат до конца недели

Работники двух теплоэлектроцентралей в городах Новый Раздол и Новояворовск на Львовщине согласились выйти на работу. Не работали с 18 октября из-за полугодовых долгов по зарплате. В населенных пунктах не включили отопление.

Обе ТЭЦ взяла под контроль государственная компания "Нафтогаз Тепло". Пообещали отдать долги. На Новораздольскую ТЭЦ вернулись уже 136 человек, на Новояворовскую — 164.

Обе теплоэлектроцентрали до этого принадлежали частным компаниям, которыми руководили нардеп Ярослав Дубневич и его брат Богдан, по данным Национального антикоррупционного бюро. Фирмы покупали газ по льготным ценам у Нафтогаза. Должны были обеспечивать теплом население в отопительный сезон. Вместо этого топливо использовали для производства электричества, которое продавали. Работникам ТЭЦ не выдавали зарплату. Когда они отказались работать, в городах объявили чрезвычайное положение. Мэр Нового Раздола Андрей Мелешко и его заместители подали в отставку.

Горожане массово пользовались электрическими обогревателями. Вследствие перенапряжения на подстанции Нового Раздола произошла авария. Электричество начали подавать почасово. Подобная ситуация в Новояворовске.

— В доме очень холодно. Греемся, чем можем, — говорит жительница Нового Раздола Иванна Садовая. — Купаем ребенка раз в неделю возле электрической батареи.

ТЭЦ начнут подавать тепло в дома с пятницы, 22 ноября.

— Теплосети уже наполняются водой. Ждем прорывов, но готовы их ликвидировать, — говорит секретарша Новораздольского горсовета Ирина Кравец, 34 года.

— В этой ситуации главное — дать людям отопление. Они не должны быть заложниками ситуации. Затем должно пройти расследование, почему так произошло. Надо установить виновников, — говорит бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко, 58 лет.

Проблемы возникли, потому что власть не контролировала частные компании, которым принадлежали ТЭЦ, добавляет экс-министр:

— Их никто не проверял. Хотя профильное министерство и национальная комиссия по регулированию должны были мониторить состояние и условия на ТЭЦ. Рычагов и влияния у власти достаточно. Другой вопрос — власть не понимает, как должен проходить процесс лицензионного контроля. А ТЭЦ — это объекты, которые должны иметь соответствующие лицензии, независимо от формы собственности.