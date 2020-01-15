Открыли кафе с официантами с синдромом Дауна

В Луцке открыли кафе "Старе місто", где официантами работают люди с синдромом Дауна — 21-летний Андрей Мельник и Валентин Новосад, 19 лет.

Раньше заведение принадлежало двум атовцам. Когда решили его закрыть, матери ребят Елена Мельник, 55 лет, и 38-летняя Лариса Новосад выкупили кафе.

— Мы шли к этому долго. Смотрели, как кафе работают в других городах, — говорит Елена Мельник. — Когда появилась возможность, приобрели "Старе місто". Привлекли к работе сыновей.

Они на тренингах учились общаться с клиентами. Андрей имеет специальность фотографа. Валентин учится в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий. В кафе работают по несколько часов.

— Сегодня ни один предприниматель не готов взять человека с инвалидностью на работу, создав все условия. Мы же — их родители. Должны были сделать так, чтобы дети воспользовались правом на труд, — рассказывает Лариса Новосад. — Кайфуют от того, что их работа кому-то нужна.