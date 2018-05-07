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вторник, 08 мая 2018 00:30

Открыли единственный в Европе музей миниатюрного транспорта

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27 апреля в Виннице открыли музей миниатюрных моделей транспорта. Он единственный такой в Европе. Имеет около 5 тыс. экспонатов. Расположен в Доме быта в центре города.

— Машины собираю больше 40 лет. О музее мечтал последние десять, когда уже не имел куда складывать экземпляры, — говорит владелец заведения 53-летний Александр Вдовиченко. — Первую машину купил еще в школе за 1 рубль. Это был "Фиат-125". С него впоследствии скопировали советский ВАЗ. Кроме автомобилей, есть модели мотоциклов, автобусов, самолетов, поездов. Всю коллекцию оценивают в почти 3 миллиона гривен. Представители книги рекордов должны ее зарегистрировать как наибольшую в стране.

Среди самых дорогих экспонатов — модели грузовых автомобилей КрАЗ. Одна машина стоит больше 6 тыс. грн, по оценкам коллекционеров.

Все модели — точные копии оригиналов. Есть экспонаты из Израиля, Германии, Франции, Польши, Италии и России. Некоторые можно купить.

Стоимость билета — 20 грн. Вдвое дешевле для студентов, школьников и пенсионеров.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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