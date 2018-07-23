Откопали древнее кладбище

Семиярусное кладбище откопали археологи в Чернигове на Елецкой горе. Там могли хоронить людей с XII по XIX в., говорят специалисты.

Могилы расположены одна над другой.

— Это христианское кладбище. Возникло после монгольского нашествия (войска монголов наиболее активно нападали на Киевскую Русь в 1237–1241 годах. — ГПУ). Захоронения здесь осуществляли непрерывно. Поэтому и содержит до семи ярусов могил. Есть много детских, — говорит 53-летняя Елена Черненко, доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум". — Кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается в письменных источниках. Очевидно, его возникновение связано с расположенным рядом Успенским собором, который сохранился после нашествия монголов.

Между могилами обнаружили остатки объектов, которые датируются X–XII в. Это ямы и сооружения, обломки керамики, предметы быта, удила.

Елецкая гора — исторический участок Чернигова.