"От жены и пятерых дети не изолировался"

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 342
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4743
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 342
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 189
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4743
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 324
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 06:10

"От жены и пятерых дети не изолировался"

  Комментировать

- Восемь лет не болел простудой. А это одним из первых схватил коронавирус, - рассказывает 36-летний Павел Сильковский, анестезиолог Ривненской областной детской больницы. Высокая температура у него держалась две недели, потом спала. Он часто потел, пропало обоняние. Вкус тоже был искажен.

От жены и пятерых детей не изолировался. Хотел, чтобы тоже получили иммунитет. За время болезни похудел на 3 кг. Постепенно вернулось обоняние.

- Усталость держалась три недели. Все время хотелось сесть, прилечь, хотя ничего тяжелого не делал. Никаких лекарств не принимал. Только много пил и дышал свежим воздухом. Организм сам справился. Компьютерную томографию не делал, потому что пневмония при ковид у всех, кто имеет симптомы. Но не такая, которую лечат антибиотиками. Они на нее не действуют. Надо пить жаропонижающие, когда температура выше 38,5 градуса. Лучше всего - парацетамол.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"От жены и пятерых дети не изолировался"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 47280
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 34758
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 16443
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11637
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 11412
Украина
Брать больничный и делать тест на коронавирус администрация не позволяет
Брать больничный и делать тест на коронавирус администрация не позволяет
Электричество подорожает
Электричество подорожает Просмотров: 27
Новый год встретим со снегом
Новый год встретим со снегом Просмотров: 36
Вячеслава Минькина убили накануне 31-летия
Вячеслава Минькина убили накануне 31-летия Просмотров: 18
Школьник убил бывшего полицейского
Школьник убил бывшего полицейского Просмотров: 27
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1
В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Голосов: 275
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть