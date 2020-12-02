"От жены и пятерых дети не изолировался"

- Восемь лет не болел простудой. А это одним из первых схватил коронавирус, - рассказывает 36-летний Павел Сильковский, анестезиолог Ривненской областной детской больницы. Высокая температура у него держалась две недели, потом спала. Он часто потел, пропало обоняние. Вкус тоже был искажен.

От жены и пятерых детей не изолировался. Хотел, чтобы тоже получили иммунитет. За время болезни похудел на 3 кг. Постепенно вернулось обоняние.

- Усталость держалась три недели. Все время хотелось сесть, прилечь, хотя ничего тяжелого не делал. Никаких лекарств не принимал. Только много пил и дышал свежим воздухом. Организм сам справился. Компьютерную томографию не делал, потому что пневмония при ковид у всех, кто имеет симптомы. Но не такая, которую лечат антибиотиками. Они на нее не действуют. Надо пить жаропонижающие, когда температура выше 38,5 градуса. Лучше всего - парацетамол.