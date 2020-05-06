От частого мытья на руках трескается кожа

Антисептики на спирту и мыло убивают инфекции, но при частом использовании повреждают кожу.

— Руки становятся сухие. Могут появляться сыпь и раны, — говорит харьковский дерматолог Инна Матвийчук, 30 лет. — Эти средства смывают жирную защитную пленку с кожи.

От мыла меняется состав микрофлоры. Образуются микротрещины, через которые могут попадать вирусы. Иммунитет к ним особенно уязвим во время изоляции. Потому что организм контактирует только со своими бактериями и может быть не готов бороться с чужими, говорят медики.

— Отказываться от средств гигиены не стоит, сейчас это самая надежная защита. Мыло нужно выбирать с оливковым маслом или глицерином. От сухости кожу спасут кремы. Лучше всего после нанесения одеть хлопковые или льняные перчатки на ночь, — добавляет Инна Матвийчук.

Советует мыть руки теплой, а не горячей водой.