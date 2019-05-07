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среда, 08 мая 2019 00:40

Освободили километр территории

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2 мая военные 46-го штурмового батальона "Донбасс-Украина" освободили от боевиков 1 кв. км возле поселка Новозвановка Луганской области.

— Отвоевали позиции с боем, — говорит командир батальона Вячеслав Власенко. — Трое наших бойцов получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

1 мая исполнился год, как на Донбассе продолжается операция Объединенных сил под руководством Вооруженных сил Украины. До сих пор там была Антитеррористическая операция под руководством Службы безопасности Украины.

За год военные освободили 24 кв. км территории Донбасса. Выгнали боевиков из поселков Вольное на Луганщине, Южное и Шумы в Донецкой области. Очистили от мин 4,5 тыс. га земли, уничтожили 52 тыс. взрывоопасных предметов. Изъяли 374 единицы оружия, 252 кг взрывчатки и 300 тыс. боеприпасов.

— Но самое большое наше достижение — заставили врага уменьшить интенсивность огня, — говорит генерал-лейтенант 49-летний Сергей Наев, руководитель ООС. — Также — снижения уровня преступности в регионе, строительства мостов, дорог, больниц, создания условий для жизни гражданских.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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