Остров Бирючий непогода отрезала от суши

В Акимовском районе Запорожской области 22 ноября из-за шторма отрезало от суши остров Бирючий в Азовском море. Там находились 40 человек.

- Затопило песчаную дорогу между Бирючим на Федотовой косе и селом Кирилловка. Глубина воды местами достигает метра, – говорит секретарь Кирилловского сельсовета Евгений Смельчаков, 42 года. - На острове остались человек 40. Преимущественно строители, которые ремонтируют базы отдыха после окончания курортного сезона. Ветер повредил электросеть. Ее уже восстановили. Подтопление косы - сезонное явление. Происходит весной и осенью. В этом году непогода побила все рекорды. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

– Для эвакуации людей вызвали плавучий транспортер аварийно-спасательного отряда из соседнего села Семеновка. 11 человек вывезли в пятницу 22 ноября, еще восьмерых – 23-го, – рассказывает заместитель начальника 39-й пожарной части Кирилловки 61-летний Станислав Короп. – Сейчас ситуация на косе стабильная. Ураган утих, море начало отходить. Пострадавших нет.