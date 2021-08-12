Олимпийскую медаль нашли в яме для мусора

В Черкассах археологи нашли бронзовую медаль первой Всероссийской олимпиады, проходившей в Киеве в 1913-м.

Награду обнаружили в центре областного центра во время раскопок.

- Медаль была в заполненной мусорной яме во дворе дома начала ХХ века. Дом принадлежал юристу Вацлаву Крынскому. Почему она туда попала и кто был ее владельцем - неизвестно, - рассказывает археолог Дмитрий Куштан, 48 лет.

На одной стороне медали изображен дискобол на фоне Печерских холмов и Николаевского цепного моста и надпись "Киевъ 1913". На второй - ветви дуба, Киево-Печерская лавра, герб Киева и надпись "Первая русская олимпиадах".

Открытие первой Всероссийской олимпиады состоялось 20 августа 1913 года. На церемонию собрались почти 10 тыс. зрителей и 600 участников из 15 спортивных организаций и девяти городов империи.

- Вероятно, черкасская медаль принадлежала представителю киевской команды. Но мы не знаем, кем он был и в каком виде спорта занял третье место, - добавляет Куштан, археолог.