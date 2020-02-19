Ольга Карелина родила 5-килограммовую девочку

Девочку весом 5 кг 260 г родила жительница Житомира 38-летняя Ольга КАРЕЛИНА 10 февраля в областном перинатальном центре. Рост — 60 см.

— Роды прошли без осложнений, длились 6 часов. С врачами даже шутили. Муж постоянно был рядом, — рассказывает Ольга. - На УЗИ мы не спрашивали о поле ребенка. В роддом взяли одежду универсальных цветов. Но некоторые ползунки и распашонки оказались маловаты. Помог бебибокс, который выдают роженицам. Одежда в нем подходит на первые месяцы жизни.

— Младенец весом 5260 грамм — это гигантский ребенок, — говорит заведующая отделением новорожденных Наталья Мадзьгун. - До года он будет развиваться быстрее ровесников и может весить на 2 килограмма больше. С возрастом разница исчезнет.

Новорожденную назвали Екатериной. Супруги еще имеют дочь 18-летнюю Анастасию и сына 10-летнего Дмитрия.

— Мужу Александру еще 10 лет тому назад приснилась девочка Катя. Мы тогда и не задумывались о третьем ребенке, — продолжает Ольга Карелина. — Старшие дети родились с весом почти на 2 килограмма меньше. УЗИ не показывало, что Катя будет большой. Но удивились даже врачи, — говорит Ольга.

Роженица и младенец еще в больнице.

— Настя с Димой спорят, кто будет нянчить и купать сестренку. Говорим с ними по видеосвязи. Показываю, как Катя улыбается, сосет палец. Иногда даже рвется головку держать.

Муж на День влюбленных привез цветы. Обычно дарит конфеты "Рафаэлло". Но сейчас их есть мне нельзя.

Супруги имеют частный дом. Старшие дети будут жить в отдельной комнате. Екатерина — в спальне родителей.