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четверг, 18 февраля 2021 06:25

Оккупированная территория Донбасса больше, чем в Минских соглашениях

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Площадь оккупированных российскими наемниками частей Донецкой и Луганской областей сейчас на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях. Поэтому непонятно, на какую именно территорию распространяются договоренности.

Вопрос об этом поднял во время заседания Трехсторонней контактной группы 16 февраля представитель украинской делегации Сергей Гармаш, 49 лет.

- Пытаемся выяснить у представителей России, какую территорию они понимают под понятием отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - говорит Гармаш. - Присвоение территорий на Донбассе - основополагающий вопрос в переговорном процессе.

Минский протокол подписали в начале сентября 2014 года. Его цель - прекращение боевых действий на Донбассе.

12 февраля 2015-го лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений. Однако на момент подписания пророссийские террористы захватили город Дебальцево и окрестности, которые должны были оставаться за Украиной, согласно договоренностям.

Автор: Руслан ГРИШКО
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Дата
18
февраля

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