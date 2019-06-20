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пятница, 21 июня 2019 06:45

Оккупанты запретили самостоятельно хоронить людей

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На территории ДНР боевики запретили хоронить людей без разрешения оккупационных властей. Они не позволяют местным самостоятельно копать могилы, ссылаясь на украинское законодательство.

Боевики на кладбище Енакиево Донецкой области разместили объявления: "Рытье могил своими силами запрещается. Распоряжение главы ДНР".

Местная власть ссылается на Закон Украины "О погребении и похоронном деле".

Власть ДНР заставляет жителей обращаться за ритуальными услугами государственных структур. Дает номера телефонов, по которым надо звонить.

– В небольших населенных пунктах поставщиков таких услуг не больше двух контор на город, – рассказывает жительница Кировского 51-летняя Елена Матвийчук. – Хоронила отца. За место на кладбище пришлось отдать 123,06 грн. Эти деньги идут в коммунальное предприятие города, которое занимается благоустройством домов. Надо заплатить за копание могилы, морг, подготовку умершего к захоронению почти 5 тысяч гривен. Похороны обошлись в 20,5 тысячи гривен. Для оккупированной территории это слишком дорого, поэтому мне помогали все родственники, в том числе из Украины.

Через неделю выдают свидетельство на захоронение. Этот документ подтверждает, что человек в ДНР похоронен законно.

В социальных сетях жители ОРДЛО предлагают услуги по уходу за могилами. Просят от 40 до 800 грн. Дополнительно оплачивается дорога и расходы на материалы.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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