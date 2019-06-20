Оккупанты запретили самостоятельно хоронить людей

На территории ДНР боевики запретили хоронить людей без разрешения оккупационных властей. Они не позволяют местным самостоятельно копать могилы, ссылаясь на украинское законодательство.

Боевики на кладбище Енакиево Донецкой области разместили объявления: "Рытье могил своими силами запрещается. Распоряжение главы ДНР".

Местная власть ссылается на Закон Украины "О погребении и похоронном деле".

Власть ДНР заставляет жителей обращаться за ритуальными услугами государственных структур. Дает номера телефонов, по которым надо звонить.

– В небольших населенных пунктах поставщиков таких услуг не больше двух контор на город, – рассказывает жительница Кировского 51-летняя Елена Матвийчук. – Хоронила отца. За место на кладбище пришлось отдать 123,06 грн. Эти деньги идут в коммунальное предприятие города, которое занимается благоустройством домов. Надо заплатить за копание могилы, морг, подготовку умершего к захоронению почти 5 тысяч гривен. Похороны обошлись в 20,5 тысячи гривен. Для оккупированной территории это слишком дорого, поэтому мне помогали все родственники, в том числе из Украины.

Через неделю выдают свидетельство на захоронение. Этот документ подтверждает, что человек в ДНР похоронен законно.

В социальных сетях жители ОРДЛО предлагают услуги по уходу за могилами. Просят от 40 до 800 грн. Дополнительно оплачивается дорога и расходы на материалы.